Zelenskiy: Rusya'da petrol rafinerisine saldırı düzenledik
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını bildirdi. Zelenskiy, saldırıda ‘FP-6’ tipi İHA'ların kullanıldığını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından ülkesinin Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
SALDIRIDA 'FP-6' TİPİ İHA'LAR KULLANILDI
Ukrayna sınırına 1900 kilometre mesafede bulunan Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne yönelik 'An-196 RS' tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, bu İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiğini kaydetti. Zelenskiy, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik dün saldırı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, saldırıda 'FP-6' tipi İHA'ların kullanıldığını aktardı.
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