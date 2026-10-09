Zelenskiy: Rusya'da petrol rafinerisine saldırı düzenledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını bildirdi. Zelenskiy, saldırıda ‘FP-6’ tipi İHA'ların kullanıldığını belirtti.

Zelenskiy: Rusya’da petrol rafinerisine saldırı düzenledik
DHA DHA
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından ülkesinin Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

SALDIRIDA 'FP-6' TİPİ İHA'LAR KULLANILDI

Ukrayna sınırına 1900 kilometre mesafede bulunan Rusya'daki Uhta Petrol Rafinerisi'ne yönelik 'An-196 RS' tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, bu İHA'ların 2500 kilometreye kadar uçabildiğini kaydetti. Zelenskiy, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne yönelik dün saldırı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, saldırıda 'FP-6' tipi İHA'ların kullanıldığını aktardı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#RUSYA #UKRAYNA #İHA

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