Zelenskiy: "Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından Rusya’nın hava sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını artıracakları mesajını veren Zelenskiy, “Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi” dedi.
Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine, sigortacılara ve Rusya'nın önemli havalimanlarını kullanmaya devam eden taraflara seslendi.
Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN HAVA SAHASINDA GÜVENLİ ANLAR SONA ERDİ"
Zelenskiy, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürerek, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.