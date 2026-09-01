Zelenskiy: "Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi”

Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.