Zelenskiy: Rusya’nın Kiev’de düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

Zelenskiy, Kiev'de Rus ordusunun hava saldırılarında 3 kişinin öldüğünü, 29 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine yaklaşık 36 füze ve 600 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

ENERJİ ALTYAPISINA AĞIR DARBE

Ukrayna Enerji Bakanlığı, saldırıların Kiev, Harkiv, Çernigiv ve Poltava bölgelerindeki enerji altyapısını hedef aldığını belirtti. Açıklamada, saldırı sonrası Kiev'de 500 binden fazla, Kiev bölgesinde 100 bini aşkın, Harkiv'de ise yaklaşık 8 bin kişinin elektriksiz kaldığı vurgulandı.