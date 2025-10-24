Zelenskiy Rusya’ya yaptırımların önemine dikkat çekti: “Planımız birlikte güçlü adımlar atmak”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'da düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Rusya’yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yaptırımların hala büyük önem taşıdığını vurgularken, “Planımız, birlikte güçlü adımlar atmak. Putin bizi bölmek ve zayıflatmak istiyor." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başkent Londra'da düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya baskı yapmak için sivillere "soğuk bir kış" yaşatmak amacıyla Ukrayna'nın enerji sistemine karşı "terör kampanyası" yürüttüğünü öne sürdü.

"BİZİ YIKMAK İSTİYORLAR" Ukraynalı lider, "Hedefleri değişmedi: Bizi yıkmak istiyorlar. Ukrayna'yı yıkmak istiyorlar ve bunu başarmak için her şeyi yapıyorlar." diye konuştu. Ülkesinin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve cephe hattına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yaptırımların hâlâ büyük önem taşıdığını vurguladı.