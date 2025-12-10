Zelenskiy sosyal medya hesabından duyurdu: “Kan dökülmesine son vermek için yeni haberler olabilir”

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Savaştan sonra Ukrayna'nın ve ekonomisinin kalkınması için gereken konular hakkına bugün ABD tarafıyla bir görüşme yapılacağını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için her şey güvenilir ve onurlu olmalıdır." ifadesini kullandı.