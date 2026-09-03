Zelenskiy: Trump’ın özel temsilcileriyle yürütülen müzakereler devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Trump'ın özel temsilcileriyle yapılacak müzakerelere ilişkin toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

"TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİLERİNİ KİEV'DE BEKLİYORUZ"

Trump'ın özel temsilcileriyle neredeyse 7/24 iletişim halinde olduklarını bildiren Zelenskiy, "Şimdi müzakerelere hazırlanıyoruz. Muhtemel tarihler belirlendi. Trump'ın özel temsilcilerini Kiev'de bekliyoruz. Moskova'da ve Kiev'de birer toplantı yapacaklarını doğruladılar." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, "ABD'nin aktif şekilde sürece dahil olmaya devam etmesi önemli. Onlarla Ukrayna'da görüşmeye, bunu uygun ve içerikli bir şekilde gerçekleştirmeye hazırız." dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör