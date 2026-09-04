Zelenskiy, Trump’ın temsilcilerinin Kiev’e geleceği günü duyurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova’dan sonra Kiev’e geleceği günü duyurdu. Zelenskiy konuya ilişkin açıklamasında, “ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız” dedi.

Zelenskiy, Trump’ın temsilcilerinin Kiev’e geleceği günü duyurdu!
AA

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın bölgeye ziyaret tarihlerinin netleştiğini duyurdu.

Zelenskiy, Trump’ın temsilcilerinin Kiev’e geleceği günü duyurdu!

ABD ile çalışan geniş diplomatik ekiple bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve müzakerelere hazırlandıklarını belirten Zelenskiy, "Witkoff ve Kushner önce Moskova'yı, ardından pazar günü Kiev'i ziyaret edecek. ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Hava saldırısı düzenlemeyeceğiz.

Zelenskiy, Trump’ın temsilcilerinin Kiev’e geleceği günü duyurdu!

ABD heyetinin ziyareti boyunca Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerekir." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, ABD'li temsilcilerle yapılacak müzakereleri "mümkün olduğunca yapıcı ve somut" hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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#STEVE WİTKOFF #MOSKOVA #KİEV

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