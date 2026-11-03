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Zelenskiy: Ukrayna olmadan kimse Ukrayna hakkında konuşamaz

Zelenskiy: Ukrayna olmadan kimse Ukrayna hakkında konuşamaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Ülkesindeki savaşın sona erdirilmesi yönünde yapılan görüşmelerde Ukrayna'nın mutlaka yer alması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, “Ukrayna olmadan kimse Ukrayna hakkında konuşamaz” dedi.

Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 22:23

Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Zelenskiy, burada düzenlenen Berlin Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için yapılacak müzakerelerde Ukrayna'yla birlikte Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini belirtti. Zelenskiy, "Avrupa olmadan Avrupa'da güvenlikten bahsetmek imkansız olduğu gibi, Ukrayna olmadan kimse Ukrayna hakkında konuşamaz." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesindeki seçimlerden sonra Ukrayna'da barışı sağlamaya odaklanmasını beklediklerini dile getiren Zelenskiy, Avrupa ülkelerine Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma çağrısı yaptı.

Zelenskiy şunları kaydetti: "Avrupa müzakere masasında yerini almak, bu müzakereler sırasında kıtanın lideri rolünü oynamak, ayrıca Rusya ile çok sert ve ciddi bir şekilde konuşmaya başlamak konusunda her türlü imkana sahip. Rusya, insanları öldürmeyi bırakmalı, gerçekten bırakmalı." Avrupa'nın güçlü bir konumda olması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "ABD'nin dünyadaki rolü daha da azalabilir. Bu nedenle, Avrupa'nın dünyadaki rolü daha da büyümelidir." yorumunda bulundu.