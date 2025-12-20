Zelenskiy, Ukrayna seçimleri hakkında konuştu: "Kontrolümüzde olmayan yerlerde düzenlenmeyecek"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında Ukrayna-Portekiz arasında insansız deniz aracı (İDA) üretiminde iş birliğine ilişkin belgeye imza attı. Zelenskiy, daha sonra yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'da seçim gerçekleştirilmesine yönelik çağrısına değindi. Zelenskiy, "Ukrayna'da bir seçimin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği Putin'e kalmadı" ifadelerine yer verirken, "Kontrolümüzde olmayan yerlerde düzenlenmeyecek" dedi.
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Montenegro ve Zelenskiy görüşmelerinde ilk önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Ukraynalıları anmak için başkent Kiev'deki Anma Duvarı'nı ziyaret etti. Liderler, burada düzenlenen resmi törende duvara çelenk bıraktıktan sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin başlıklara ve iki ülke arasındaki ticari konulara değinen liderler, Ukrayna-Portekiz arasında insansız deniz aracı (İDA) üretiminde iş birliğine ilişkin bir belge imzaladı. Zelenskiy, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada gelişmelere ilişkin, "Bu, şu anda savunma çabalarımızın en umut vadeden alanlarından biridir. Sonuç almak önemlidir. Amerikan silahlarını satın almamızı sağlayan "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) girişimine katkılarından dolayı Portekiz'e minnettarım. Portekiz ayrıca, Ukrayna için önümüzdeki yıllar için 90 milyar avroluk somut bir mali güvenlik garantisi sağlayan ortak Avrupa kararını da destekledi" ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA'DA SEÇİMİN NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PUTİN'E KALMADI"
Ukraynalı lider açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da bir seçim gerçekleştirilmesine yönelik çağrısına değinerek, "Ukrayna'da bir seçimin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği Putin'e kalmadı. Bu seçimler Ukrayna halkı içindir. Kendisi sonuçlar da dahil olmak üzere hiçbir şeyi etkileyemez. Ukrayna halkı ülkelerinde ve bizim kontrolümüz altındaki bölgelerde oy kullanacak. Burada adil ve şeffaf seçimlerden emin olabiliriz. Yurt dışında oy kullanılması konusu da söz konusu. Ancak Ukrayna'nın kontrolünde olmayan bölgelerde seçim düzenlenmeyecek çünkü seçimlerin nasıl gerçekleşeceği aşikar, Rusya'nın her zaman yaptığı gibi" dedi.