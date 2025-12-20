Zelenskiy, Ukrayna seçimleri hakkında konuştu: "Kontrolümüzde olmayan yerlerde düzenlenmeyecek"

"ABD BİZE NASIL YARDIM EDEBİLECEĞİNİ BİLİYOR" Zelenskiy, seçimlerde güvenlik önlemleri sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Seçimler, güvenlik ve yasama olmak üzere iki unsura bağlıdır. Güvenlik konusunda bir şey yapılmalı, bu en önemli durum. Ülkemizi savunan ordumuzun oy kullanması çok önemli. Her vatandaşın oy kullanma hakkı mutlaktır. ABD'li ortaklarımızla konuştuk ve bu konuyu gündeme getirdiler. Bundan bahsediyor olmaları, güvenli bir seçim konusunda bize nasıl yardım edebileceklerini bildikleri anlamına geliyor. Bu bir ateşkes olabilir, savaş sonlandırılabilir ya da sadece seçim süresince geçerli bir ateşkes de uygulanabilir" açıklamasını yaptı.

"ANLAŞMALAR SADECE İMZA ATMAKTAN İBARET DEĞİL" Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in katılımıyla ABD'de gerçekleştirilecek olan görüşme öncesinde taraflar arasındaki muhtemel bir barış anlaşmasının kapsamına ilişkin açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Barış, savaştan iyidir ancak bu herhangi bir fiyata değil çünkü biz halihazırda çok büyük bir bedel ödedik. Bizim için, Putin'in başka bir arzusu veya 'başka bir Putin' tarafından bozulamayacak, adil ve güçlü bir anlaşma önemlidir.