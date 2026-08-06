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Zelenskiy: “Ukrayna’nın 2026-2027 döneminde sonuca ulaşacağını bekliyoruz”

Zelenskiy: “Ukrayna’nın 2026-2027 döneminde sonuca ulaşacağını bekliyoruz”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yerli balistik füze üretilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ilk sonuçların 2026-2027 döneminde alınmasını beklediklerini bildirirken, "Ukrayna, bu yeteneğe sahiptir” dedi.

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 19:36

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümeti ve ordusunun temsilcileriyle bir araya geldiğini aktardı. Ukrayna'nın girişimiyle, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak bir hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesinin başlatıldığını vurgulayan Zelenskiy, görüşmede bu konuyu ele aldıklarının altını çizdi.

Zelenskiy, söz konusu projenin geliştirilmesi sürecinde Ukrayna savunma sanayisinin deneyimli ekiplerinin de yer aldığı bilgisini paylaştı. Yerli balistik füze ile hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin üretilmesini de amaçladıklarını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti: