Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu duyurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.