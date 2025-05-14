Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu duyurdu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıkladı. Öte yandan Zelenskiy, Rusya’yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki adımlara karar vereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu duyurdu!
İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu duyurdu!

"UKRAYNA HER TÜRLÜ MÜZAKERE FORMATINA HAZIR"

Zelenskiy, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Rusya, henüz yarın İstanbul'daki görüşmeye kimin katılacağını açıklamadı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu duyurdu!

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın her türlü müzakere formatına hazır olduğunu duyurdu!

Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.