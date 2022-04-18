Zelenskiy ’yakın gelecekte başlayacak’ dedi: Rusya taarruza hazırlanıyor

Savunmayı sağlamak için her şeyi yaptıklarını ve ortaklarla sürekli iletişim halinde olduklarının ifade eden Zelenski, "Ellerinden gelen her şeyle gerçekten yardımcı olanlara minnettarız. Ancak ihtiyaç duyduğumuz silah ve cephaneye sahip olanlar ve tedariklerini geciktirenler, bu savaşın kaderinin de onlara bağlı olduğunu bilmelidirler" dedi. Zelenski, savaşın 53'üncü günün geride kaldığını ve 53 gündür talep ettikleri silahlara dair bazı noktalarda cevap beklediklerini belirterek, "Silahlardaki her gecikme, her siyasi gecikme, Ukraynalıların canına mal oluyor. Rusya bunu böyle yorumluyor. Gerçekte durum böyle olmamalı" şeklinde konuştu.