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  • Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasını eleştirdi. ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceğinin altını çizen Zelenskiy, “Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.

Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!
AA
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CNN'e verdiği mülakatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasını eleştirdi.

Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yaptırımları kaldırırsak onu daha güçlü hale getiririz. Başkan Trump'la aramda kişisel bir mesele yok. Elbette, her türlü yaptırımın kaldırılmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Ukrayna, ABD, AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı görüşmenin verimli geçtiğini dile getirerek, Putin'in barış taahhütlerine güvenmediğini belirtti. Putin'in başkalarının hayatlarıyla oynadığını ve savaşı sona erdirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.

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Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

Zelenskiy, Avrupalı müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı hava savunma sistemlerinin ülkesini savunmak için yeterli olmadığını kaydederek, Kiev'in şu anda müttefiklerinden temelde iki talebi olduğunu belirtti. Zelenskiy bu talepleri, "Putin'e yönelik yaptırımları kaldırmamak ve kendilerine daha iyi füzeler sağlamak" şeklinde sıraladı.

Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu. Trump, 19 Ekim'deki açıklamasında da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy'nin, müzakereleri başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

#NORVEÇ #VLADİMİR PUTİN #DONALD TRUMP

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