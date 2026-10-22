Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'e yönelik tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yaptırımları kaldırırsak onu daha güçlü hale getiririz. Başkan Trump'la aramda kişisel bir mesele yok. Elbette, her türlü yaptırımın kaldırılmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Ukrayna, ABD, AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı görüşmenin verimli geçtiğini dile getirerek, Putin'in barış taahhütlerine güvenmediğini belirtti. Putin'in başkalarının hayatlarıyla oynadığını ve savaşı sona erdirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.