Zelenskiy’den ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceği mesajı!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasını eleştirdi. ABD’nin yaptırımları kaldırmasının Putin’i güçlendireceğinin altını çizen Zelenskiy, “Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.
CNN'e verdiği mülakatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasını eleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik tutumunun çok açık olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Yaptırımları kaldırırsak onu daha güçlü hale getiririz. Başkan Trump'la aramda kişisel bir mesele yok. Elbette, her türlü yaptırımın kaldırılmasına karşıyım." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Ukrayna, ABD, AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı görüşmenin verimli geçtiğini dile getirerek, Putin'in barış taahhütlerine güvenmediğini belirtti. Putin'in başkalarının hayatlarıyla oynadığını ve savaşı sona erdirmek istemediğini savunan Zelenskiy, "Bu nedenle ortaklarımızdan istediğimiz şey, ona daha da güçlenme ve bizi ezip geçme fırsatı vermemeleri." dedi.