Zelenskiy’den ateşkes açıklaması: Ukrayna hazır!

Zelenskiy, başkent Kiev'de çalışma ofisinde Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle düzenlediği toplantı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rus ordusunun, Donetsk bölgesinde yer alan Pokrovsk şehrine saldırılarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, son 3 günde Rus birliklerinin şehirdeki Ukrayna mevzilerine yönelik 220 saldırı düzenlediğini kaydetti.

UKRAYNA ATEŞKESİ DESTEKLEYECEK

Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, ABD'de Trump ile bir araya geleceğini hatırlattı. Orban'ın, Trump'ı Macaristan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için ikna etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Nerede olursa olsun, kesinlikle ateşkes ve savaşın sona ermesiyle sonuçlanacak bir görüşme olursa, Ukrayna bu veya diğer formatları destekleyecektir." diye konuştu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırıları düzenleme imkanlarını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Ülkesine uzun menzilli Tomahawk füzelerinin tedariki için Beyaz Saray ve diğer müttefik ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Ayrıca üreticilerle de çalışıyoruz." dedi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili olumlu karar vermesi durumunda üreticilerin Ukrayna'ya söz konusu füzeleri "memnuniyetle" göndereceklerini savundu.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal de İsveç ile ülkesi arasında "Gripen" savaş uçaklarının satışını da kapsayan niyet mektubunun imzalandığını anımsattı. Şmigal, bu savaş uçağından 150 adet almak istediklerini ve bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Gripen savaş uçaklarının Ukrayna'da üretilmesi yönünde de çalıştıklarını aktaran Şmigal, dün bu konuda bir mutabakat zaptının imzalandığını söyledi. Denis Şmigal, "2033 yılından itibaren Gripen'lerin Ukrayna'da önemli ölçüde yerelleştirileceğini, üretiminin büyük ünite montajından bireysel parçaların yerelleştirilmesine geçeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.