Zelenskiy’den Bakan Fidan ve Türkiye’ye teşekkür!

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldim ve kendisine Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı'nı takdim ettim. Barışın sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle hem Türkiye'ye hem de Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum" dedi. Zelenskiy, Bakan Fidan'ı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Bugün diplomatik süreci ve barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırabilecek adımları ele aldık. Kendisine cephedeki son duruma ilişkin bilgi verdim.