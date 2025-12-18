Zelenskiy’den barış diplomasisi mesajı: ABD ile kritik görüşmeler yarın

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, ülkesinde savaşı sona erdirmek amacıyla ABD ile görüşmelerin yarın yeniden başlayacağını belirtti.

UKRAYNA HEYETİ ABD YOLUNDA

Belçika basınına yansıyan açıklamalara göre Zelenskiy, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler için Ukraynalı bir heyetin ABD tarafıyla bir araya geleceğini belirterek, "Ekibimiz cuma ve cumartesi günleri ABD'de olacak. Zaten yoldalar. Amerikalılar onları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Berlin'de yapılan toplantılarda, Başkan Donald Trump'ın barış planına ilişkin Ukrayna tarafının ABD'ye ilettiği cevabın ardından gelinen son durum ele alınmıştı.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, görüşmelerin ardından ABD ve Ukrayna delegasyonları arasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini bildirmişti.