Zelenskiy’den çarpıcı açıklama: İstifa etmeye hazırım!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy barış için gerekirse istifa edeceğini fakat Donald Trump'ın savunduğu miktarda bir borçları bulunmadığını söyledi. Trump geçtiğimiz günlerde Zelenski'nin diktatör olduğunu söyleyerek, ülkede seçim yapılması gerektiğini belirtti. Öte yandan “Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." İfadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 18:50 Son Güncelleme: 23 Şubat 2025 19:15

Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi. Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenskiy, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24'ünün ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

ABD'ye Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti. Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.