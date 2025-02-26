Zelenskiy’den değerli madenler anlaşması öncesi Trump’a net mesaj: “Eğer güvenlik garantileri alamazsak…”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, söz konusu anlaşmanın ABD ile "ileride daha fazla anlaşmaya yol açacağını umduğunu" belirterek, henüz ABD tarafından herhangi bir güvenlik garantisinin kabul edilmediğini ifade etti. Ukrayna'nın doğal kaynak gelirlerinin yüzde 50'sinin aktarılacağı "ortak mülkiyetli bir fondan" bahseden Zelenskiy, para konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti. Ekibinin, anlaşma metnine Ukrayna için güvenlik garantilerine destek ifadesi eklenmesi için ABD tarafını zorladığını, ancak henüz somut bir karar alınmadığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bir cümle olmasını istedim ve bunun olması önemli" dedi.