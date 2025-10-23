Zelenskiy’den dikkat çeken çıkış: Toprak tavizi vermeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile zirve öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

AB'nin Rusya'ya yönelik kabul ettiği 19. yaptırım paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Zelenskiy, bunun büyük önem taşıdığını çünkü Rusya'nın savaşı durdurma niyeti olmadığını söyledi.

Zelenskiy, bu nedenle Rusya üzerinde baskının artması gerektiğini vurgulayarak, AB'ye gösterdiği destek için teşekkürlerini sundu.

Ateşkesin hala mümkün olduğunun ve ülkesinin de ateşkesi desteklemeye hazır olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Ateşkesin adil ve kalıcı olması lazım. Toprak tavizinde bulunmayacağız." dedi.

ABD'nin "Tomahawk" gibi uzun menzilli füzeler sağlamasına dair bir soruyla ilgili Zelenskiy, bunun Amerika'nın kararı olacağını belirtti.

Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya yönelik enerji yaptırımının da büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu yaptırım gibi ileride "Tomahawk" sevkiyatının da mümkün olacağına inandığını söyledi.