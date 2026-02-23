Zelenskiy’den dikkat çeken Üçüncü Dünya Savaşı değerlendirmesi: Putin çoktan başlattı

'SÖZLEŞMELİ ORDU İÇİN AVRUPA FİNANSMANI GEREKİYOR'

Avrupa'nın sağladığı finansmana ve ABD'den hava savunma sistemi tedarik ettikleri 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) programına minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, yardımların yeterliliği ve ordunun sözleşmeli yapıya geçişi hakkında ise şunları kaydetti:

"PURL, Avrupa tarafından finanse ediliyor ve hem bu programa hem de Avrupa'nın bunu finanse etmesi gerçeğine saygı duymalıyız. Yeterli mi? Bu değişiyor. Tek bir ülke için önemli fonlar ayırdıkları için yeterince verdikleri söylenebilecek ülkeler var. Çok az veren başkaları da var. Bir de yardımı engelleyenler var. Bu ülkelerin hiçbir şey yapmaması yeterli olurdu ama bunun yerine zarar veriyorlar. Peki, genel finansman yeterli mi? Hayır. Ancak Avrupa çoğunlukla Ukrayna'nın yanında duruyor ve Ukraynalılara yardım ediyor. Daha fazlasına ihtiyacımız var mı? Kesinlikle, çünkü Rusya ile aynı miktarda silaha sahip değiliz. Personel konusuna geldiğimizde ise ordumuzu seferberlikten sözleşmeli sisteme geçirdiğimizde Avrupalılar yardımcı olabilir. Putin'in yaptığı da aynı şey; her bir askere para ödüyor. Biz de bunu istiyoruz ama yeterli fonumuz yok. Avrupalıların yardımcı olabileceği nokta burası. Bu program henüz Avrupalılar tarafından finanse edilmiyor."