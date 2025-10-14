Zelenskiy’den Harkiv’deki saldırıya tepki: “57 kişi yaralandı”

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece saatlerinde Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. "Bu gece Harkiv'e ve kentteki hastaneye hava bombaları atıldı, 57 kişi yaralandı. Hayatların kurtarıldığı yere yönelik tamamen terörist, sinsi bir saldırı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA MOSKOVA'YI MÜZAKERE MASASINA ZORLAMALI"

Zelenskiy, hava saldırılarını önlemek için müttefik ülkelere acil destek çağrısında bulundu. Ukrayna'nın "Patriot, NASAMS ve SAMP/T" gibi gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, Moskova'yı gerçek müzakereler için masaya oturmaya zorlamalı. Sadece güç yoluyla barış sağlanabilir." dedi.