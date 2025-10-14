Zelenskiy’den Harkiv’deki saldırıya tepki: “57 kişi yaralandı”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv kentine ve kentteki bir hastaneye düzenlediği hava saldırısında 57 kişinin yaralandığını açıkladı.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece saatlerinde Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. "Bu gece Harkiv'e ve kentteki hastaneye hava bombaları atıldı, 57 kişi yaralandı. Hayatların kurtarıldığı yere yönelik tamamen terörist, sinsi bir saldırı." ifadelerini kullandı.
SALDIRILARDA 96 İNSANSIZ HAVA ARACI KULLANILDI
Ukrayna lideri, saldırılarda 96 insansız hava aracının (İHA) da kullanıldığını belirtti. Rus ordusunun, ülkenin farklı bölgelerindeki enerji altyapısını hedef aldığına dikkat çekti.
"DÜNYA MOSKOVA'YI MÜZAKERE MASASINA ZORLAMALI"
Zelenskiy, hava saldırılarını önlemek için müttefik ülkelere acil destek çağrısında bulundu. Ukrayna'nın "Patriot, NASAMS ve SAMP/T" gibi gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, Moskova'yı gerçek müzakereler için masaya oturmaya zorlamalı. Sadece güç yoluyla barış sağlanabilir." dedi.