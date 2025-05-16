Zelenskiy’den İstanbul müzakereleri açıklaması: Barış yolunda önemli bir adım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesinde konuştu. Ukrayna'da barışın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu, Avrupa'da istikrarın devamının da buna bağlı olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerin barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Dün Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, Putin'le Ankara ya da İstanbul'da doğrudan görüşmeye, tüm önemli meseleleri çözmeye hazırdık. Ama Putin kabul etmedi." dedi. Toplantılara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rus heyetinin üst düzey yetkililerden oluşmadığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın barış konusunda kararlı olup olmadığını görmek amacıyla Ukrayna heyetini İstanbul'a gönderdiğini kaydetti.