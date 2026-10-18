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Zelenskiy’den istihbarat açıklaması: “ABD yeniden başlattı”

Zelenskiy’den istihbarat açıklaması: “ABD yeniden başlattı”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna arasında durduğu öne sürülen istihbarat akışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, ABD'nin kısa bir duraklamanın ardından Rus füze saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya kritik istihbarat sağlamayı yeniden başlattığını aktardı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 19:56

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna arasında durduğu öne sürülen istihbarat akışı hakkında konuştu. ABD merkezli NBC'nin "Meet the Press" programına konuşan Zelenskiy, ABD'nin kısa bir duraklamanın ardından Rus füze saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya kritik istihbarat sağlamayı yeniden başlattığını söyledi.

Zelenskiy, istihbarat paylaşımının kesintiye uğradığını ancak daha sonra "engelin kaldırıldığını" belirterek, "Bunun için çok müteşekkiriz. Şu anda sistem çalışıyor" ifadelerini kullandı.