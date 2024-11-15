Zelenskiy’den Minsk-3 uyarısı: Gerçek barışa ihtiyacımız var

Ukrayna lideri Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz'un telefon görüşmesine dikkati çeken Zelenskiy, durumdan haberdar olduğunu vurgulayarak, "Şansölye Scholz, bana Putin'i arayacağını söylemişti. Bana göre Olaf'ın araması bir Pandora'nın kutusudur. Şimdi başka konuşmalar, başka çağrılar olabilir." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle dünya ülkelerinden izole olduğunu ifade eden Zelenskiy, Putin'in bu durumu düzeltmek için dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in amacının, hiçbir sonuç vermeyen müzakereler olduğunu savunan Zelenskiy, önceki yıllarda yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının savaşa yol açtığını belirtti.

Savaşın adil şekilde sonlandırılması için yapılması gerekenleri iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Artık tüm bu zorlukları biliyorum. Nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Uyarmak istiyoruz, Minsk-3 olmayacak. Gerçek barışa ihtiyacımız var."

Zelenskiy, Ukrayna için bir "İç Sürdürülebilirlik Planı" hazırlamaya başladıklarını da aktardı.