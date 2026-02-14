Zelenskiy’den Münih’te net mesaj: “Gerçek barışı getirecek anlaşmaya hazırız”

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için ülkesine ve Avrupa'ya gerçek barışı sağlayabilecek bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu ifade etti.

GERÇEK BARIŞ İÇİN MÜZAKERE MESAJI

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için yürütülen diplomasi çabalarının kritik önemde olduğunu ifade ederek Ukrayna'nın müzakerelerin başarıya ulaşması için her türlü adımı atacağını söyledi. Avrupa'yı da kapsayan adil ve kalıcı bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirten Zelenskiy, savaşın sona erdirilebileceğine inandığını vurguladı.

PUTİN'E SERT SÖZLER: "SAVAŞIN KÖLESİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni topraklar hedeflediğini savunan Zelenskiy, savaşın Rus ordusuna ağır kayıplar verdiğini öne sürdü. Savaşın uzadıkça daha büyük yıkımlara yol açtığını dile getiren Zelenskiy, çatışmaların beklenmedik kötülük biçimlerini ortaya çıkardığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerlediği her kilometre toprak için büyük kayıplar verdiğini belirten Zelenskiy, "Rus ordusu için bir metre toprağın bedeli 156 askerdir. Savaş, beklemediğimiz kötülük biçimlerini ortaya çıkarıyor ve ne kadar uzun sürerse saldırgan o kadar çok kaynak elde eder." ifadesini kullandı.

ENERJİ ALTYAPISI AĞIR HASAR ALDI

Rusya'nın hava saldırılarının özellikle enerji altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, ülkede saldırılardan zarar görmemiş tek bir elektrik santralinin kalmadığını ifade etti. Hava savunma sistemlerine daha fazla ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Ukraynalı lider, müttefiklerden gelen destekle hava sahasının korunmaya devam ettiğini kaydetti.

NATO VE AVRUPA GÜVENLİĞİ VURGUSU

NATO'nun Ukrayna ordusuna ihtiyaç duyduğunu savunan Zelenskiy, cephedeki Ukraynalı askerlerin aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğini de koruduğunu söyledi. Güçlü bir Ukrayna ordusunun NATO dışında bırakılmasının mantıklı olmadığını dile getirdi.

Zelenskiy, Ukrayna'da devlet başkanı seçimlerinin yapılabilmesi için önce ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı ateşkes yapmaya zorlayabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Eğer Amerikalılar ve Rusya, Ukrayna'da seçim istiyorsa buna açığız." dedi.