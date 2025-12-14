Zelenskiy’den Rus hava saldırılarına ilişkin açıklama: Moskova savaşı uzatıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya son bir haftada düzenlenen hava saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Rus ordusunun bu gece ülkesine saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Yaralılar var. Rusya savaşı uzatıyor ve halkımıza olabildiğince çok zarar vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapılarını hedef aldığını belirten Zelenskiy, özellikle Mıkolayiv, Odessa, Herson, Çernigiv, Donetsk, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.