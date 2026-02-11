Zelenskiy’den Rusya açıklaması: ’Savaşa devam etmeye hazırlanıyorlar’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor" dedi.

129 İHA İLE GECE SALDIRISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'ya 129 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda özellikle sivil yerleşimlerin hedef alındığını belirten Ukrayna lideri, Harkiv bölgesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

SİVİLLER HEDEFTE: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Zelenskiy, Sumi bölgesine yönelik saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca Zaporijya kentinde bir hastanenin de saldırıya uğradığını belirterek Rusya'nın sivilleri hedef aldığını savundu.

Rusya'nın saldırılarının, müzakere çabalarına zarar verdiğini savunan Zelensky, Rusya'nın durdurulması gerektiğini bildirdi. Zelenskiy, "Rus ordusu durmaya değil, savaşmaya devam etmeye hazırlanıyor. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için güçlü uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.