Zelenskiy’den Rusya ile 60 günlük ‘tam ateşkes’ çağrısı!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni lider seçilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına karşılık verdi. Ukrayna'da kimin lider olacağına karar vermenin ülke halkının yetkisinde olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Lütfen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e söyleyin, bize iki ay, 60 gün verin. Tam ateşkes, 60 gün ve biz seçimleri düzenleriz." dedi.
Zelenskiy, ABC News kanalına verdiği röportajda, Trump'ın Ukrayna'da yeni bir devlet başkanının göreve gelmesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Ukrayna'da kimin lider olacağına karar vermenin ülke halkının yetkisinde olduğunu dile getiren Zelenskiy, devam eden savaş nedeniyle seçim yapmanın güvenlik ve anayasal açıdan ciddi zorluklar barındırdığını belirtti.
"BİZE 60 GÜN VERİN"
Ukrayna Devlet Başkanı, "Lütfen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e söyleyin, bize iki ay, 60 gün verin. Tam ateşkes, 60 gün ve biz seçimleri düzenleriz." dedi. Seçimlerde Ukrayna halkının vereceği her türlü karara saygı duyacaklarını kaydeden Zelenskiy, halkın güvenli biçimde oy kullanabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine dikkati çekti. Zelenskiy, Trump'ın yanı sıra Elon Musk'ın da kendisini savaşın devamından sorumlu tutan açıklamalarına ilişkin, bu kişilerin Putin'i durdurmanın yolunu bulamadıklarını kaydetti.
"ENERJİ SEKTÖRÜ 1 HAFTADA 196 KEZ HEDEF ALINDI"
Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarına da değinen Zelenskiy, yalnızca bir hafta içinde ülkenin enerji sektörünün 196 kez, doğal gaz ve petrol altyapısının ise 20 kez hedef alındığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmaması halinde Kiev yönetiminin de Rusya'nın dizel yakıt tesislerini ve rafinerilerini hedef almaktan vazgeçebileceğini kaydeden Zelenskiy, bunun savaşı sona erdirmek için atılabilecek ilk adımlardan biri olabileceğini dile getirdi.