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Zelenskiy’den Rusya ile 60 günlük ‘tam ateşkes’ çağrısı!

Zelenskiy’den Rusya ile 60 günlük ‘tam ateşkes’ çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da yeni lider seçilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına karşılık verdi. Ukrayna'da kimin lider olacağına karar vermenin ülke halkının yetkisinde olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Lütfen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e söyleyin, bize iki ay, 60 gün verin. Tam ateşkes, 60 gün ve biz seçimleri düzenleriz." dedi.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 19:34

Zelenskiy, ABC News kanalına verdiği röportajda, Trump'ın Ukrayna'da yeni bir devlet başkanının göreve gelmesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi. Ukrayna'da kimin lider olacağına karar vermenin ülke halkının yetkisinde olduğunu dile getiren Zelenskiy, devam eden savaş nedeniyle seçim yapmanın güvenlik ve anayasal açıdan ciddi zorluklar barındırdığını belirtti.

"BİZE 60 GÜN VERİN" Ukrayna Devlet Başkanı, "Lütfen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e söyleyin, bize iki ay, 60 gün verin. Tam ateşkes, 60 gün ve biz seçimleri düzenleriz." dedi. Seçimlerde Ukrayna halkının vereceği her türlü karara saygı duyacaklarını kaydeden Zelenskiy, halkın güvenli biçimde oy kullanabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine dikkati çekti. Zelenskiy, Trump'ın yanı sıra Elon Musk'ın da kendisini savaşın devamından sorumlu tutan açıklamalarına ilişkin, bu kişilerin Putin'i durdurmanın yolunu bulamadıklarını kaydetti.