Zelenskiy’den Rusya’ya saldırı tehdidi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşımda bulundu. Zelenskiy paylaşımında Rusya’ya yönelik saldırı tehdidinde bulunurken, “Ateşkes olsaydı, Ukrayna, uzun menzilli saldırıları yapmazdı." dedi.

Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 21:22

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın farklı bölgelerindeki petrol tesislerine saldırılar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hazar Denizi'nde Rus donanmasına ait ve "Kalibr" tipi füzeleri taşıyan bir savaş gemisini hedef aldıklarını ifade eden Zelenskiy, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan geceden itibaren Rusya'ya geçici ateşkes çağrısında bulunduklarını ama Rus ordusunun buna saldırıları sürdürerek karşılık verdiğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tam bir ateşkes sağlamaya hazır olduğunu ve Rusya'nın ise Moskova'da düzenlenecek 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ateşkes ilan ettiğini belirterek şunları söyledi: "Rus liderlerin mantığı garip ve kesinlikle yersizdir. Ayrıca Rusya'ya yakın bazı devletlerden temsilcilerinin Moskova'da olacağına dair çağrılar alıyoruz. Bu, bugünlerde garip bir istektir. Bunu tavsiye etmiyoruz." Zelenskiy, ayrıca "Ateşkes olsaydı, Ukrayna, uzun menzilli saldırıları yapmazdı." dedi.