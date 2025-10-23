Zelenskiy'den Rusya'ya zehir zemberek sözler: "Savaşı topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB liderleri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Zelenskiy açıklamasında, “Eğer Rusya savaşı bizim topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda” ifadelerine yer verirken, Rusya ile toprak takasına ilişkin bir soruya da “Toprağımız üzerinde herhangi bir takası tanımayacağız” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB liderleri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. AB liderlerinin bugün dondurulmuş Rus varlıklarından istifade ederek Ukrayna'ya finansal destek sağlama kararı alacaklarına inandığını söyleyen Zelenskiy, "Şimdi örneğin yılda 3 milyar civarında bir meblağdan istifade ediyoruz ve bu faydalı oldu.
Ama biliyorsunuz, bu savaşta, bu teknik savaşta yeterli değil. Eğer Rusya savaşı bizim topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda. Onlara baskı yapma yollarından biri de budur" dedi.
ABD'nin Ukrayna'ya nihayet uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verdiğine ilişkin haberlere yorumu sorulan Zelenskiy, "Ukrayna yapımı uzun menzilli yetenekleri açık bir şekilde kullanıyoruz. 150 kilometre menzilden 3 bin kilometre menzile kadar olan Ukrayna üretimi sistemler kullanıyoruz. Bunlar en gelişmiş yeteneklerimizdir" dedi.