Zelenskiy'den Rusya'ya zehir zemberek sözler: "Savaşı topraklarımıza getirdiyse bedelini ödemek zorunda"

Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya ile toprak takasına ilişkin bir soruya cevabında, "Kendi toprağınızı kendi toprağınızla değiştirdiğinizde bu, takas değildir. Her durumda toprağımız üzerinde herhangi bir takası tanımayacağız. Bu egemenliğimizle ilgili bir meseledir. Kabul edilemez" dedi.

"ÇİN RUSYA'YA DESTEK OLUYOR"

Çin'in Ukrayna içindeki hedeflere füze saldırıları için Rusya'ya uydu verisi tedarik ettiğine ilişkin iddialara ilişkin bir soruya Zelenskiy, "Çin, zor ve oldukça karmaşık bir soru. (Çin Devlet Başkanı) Xi Jinping ile kalıcı bir diyaloğumuz dahi yok. Telefon görüşmelerimiz oldu ve orada bana silah satmayacaklarını söyledi ama doğrusu hiç bilgim yok. Fakat bildiğim bir şey var. Çin, Rusya'ya destek oluyor. Ukrayna'ya destek olmuyor. Bizim zaferimiz ve Rusya'nın kaybetmesi menfaatlerine değil" dedi.