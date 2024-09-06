Zelenskiy’den silah çağrısı: Daha fazlasına ihtiyacımız var…

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Zelenksiy, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in başkanlığında ABD'nin Almanya'daki Ramstein Üssü'nde 24'üncüsü düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın asgari ölçüde silaha sahip olduğunun bilindiğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'ya sağlanan yardım paketleri için minnettar olduklarını ifade ederek, "Ancak Rus kuvvetlerini (ülkeden) çıkarmak için daha fazla silaha ihtiyacımız var. Özellikle Donesk bölgesinden." dedi.

Askerlerin yeterli silahlara sahip olmalarının ve Ukrayna'ya sağlanması öngörülen yardımların hızla yerine getirilmesinin önemine işaret eden Zelenskiy, "Açıklanan her yardım paketinin derhal uygulanması lazım. Donesk bölgesindeki çatışmalar buna bağlı. Putin burada başaramazsa hiçbir yerde başaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya henüz teslim edilmemiş bir dizi hava savunma sistemi bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Lütfen bu savaşta hava savunması da dahil olmak üzere daha aktif olun." çağrısında bulundu.

Zelenskiy, ilk F16 savaş uçaklarının hizmete girdiğini belirterek, "Desteğiniz için teşekkür ederiz. Füzeleri ve insansız hava araçlarını vuruyorlar. Çok etkililer. Ancak bunlardan sadece birkaç tane var ve hala büyük bir F16 filosuna ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu konuda toplantıda önerilerde bulunacağını kaydetti.

Batı tarafından tedarik edilen uzun menzilli silahların Rusya'daki hedefler için de kullanılması talebinde bulunan Zelenskiy, "Uzun menzilli yeteneklere sadece işgal altındaki Ukrayna topraklarında değil, Rusya topraklarında da ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'da kendileri için daha fazla silah üretmeye hazır odluklarını belirterek bunun için de paraya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Gerçek bir barışın sağlanması için Rusya'ya ciddi bir baskı uygulayarak bu savaşı sona erdirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Austin de, ABD Başkanı Joe Biden'in 250 milyon avroluk yardım paketini açıklayacağını duyurdu.

Zelenskiy'nin bugün ayrıca Frankfurt kentinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geleceği ifade edildi.