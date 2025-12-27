Zelenskiy'den Trump görüşmesi öncesi açıklamalar: "Avrupa ile Amerika bizim tarafımızda olursa, hep birlikte Putin'i durduracağız."

Zelenskiy, barış görüşmeleri için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere ABD'ye gitmeden önce Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. ABD'de, Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirmek için barış planı üzerinde görüşmelerin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Elbette, Ukrayna ve Ukrayna halkı için kırmızı çizgiler var." ifadesini kullandı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın kendileri için hassas konular olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Üzerinde anlaşamadığımız maddelerin en aza indirilmesi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barış planında yer alan maddelerin Ukrayna halkı tarafından onaylanması gerektiğini belirterek, "Bu bir referandum veya belirli yasal değişiklikler olabilir. En önemlisi güvenlik garantileridir." yorumunu yaptı. Seçimler olması durumunda ülke genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Seçimler veya referandum boyunca, en azından topraklarımızın her yerinde güvenli hava sahası ve güvenlik olmalıdır. Her yerde gözlemcilerin bulunması çok önemlidir." dedi.

"SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Zelenskiy, önce ABD'nin önerdiği ve sonra Avrupalı müttefikler ile üzerinde değişiklikler yaptıkları 20 maddelik barış planı için "bazı tavizler" verdiklerini dile getirdi. Savaşın sona ermesini istediklerine işaret eden Zelenskiy, şunları söyledi: "Ukrayna bu savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli öncelik, hatta tek öncelik savaşı sona erdirmektir. Bizim için öncelik barıştır." Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Eğer tüm dünya, Avrupa ile Amerika bizim tarafımızda olursa, hep birlikte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durduracağız." diye konuştu. Savaşın sürmesinin tüm dünya için riskli olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Eğer birileri, ABD veya Avrupa, Rusya'nın tarafında olursa, bu savaşın devam edeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.