Zelenskiy’den Trump’ın ihaneti sorusuna çarpıcı ifade!

Sunucunun Ukrayna'nın ABD'yi bir ortak olarak kaybetmekte olup olmadığı sorusu üzerine Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret ederek, "Evet, ancak bu bizim yüzümüzden değil. Biz zafiyet gösteremeyiz. Başkan Trump'ın bizim tarafımızı seçmemesi acı verici bir durum" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider, Trump'ın Rusya-Ukrayna diplomasisindeki tutumuna ilişkin, "Ortada olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak ortadaysanız, ortada kalmanız gerekir, yanlış tarafa geçmemelisiniz. Trump'ın danışmanlarının hata yaptığını düşünüyorum. Onu yanlış tarafa kim itiyor bilmiyorum. Bu tarihin doğru tarafı değil" ifadelerini kullandı.