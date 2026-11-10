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Zelenskiy’den üçlü müzakere değerlendirmesi: "Asıl önemli olan barışı gerçekten yaklaştırmak”

Zelenskiy’den üçlü müzakere değerlendirmesi: "Asıl önemli olan barışı gerçekten yaklaştırmak”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Üçlü format yapıcı ve oldukça anlamlıydı” diyen Zelenskiy, “Asıl önemli olan barışı gerçekten yaklaştırmak.” İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 19:44

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla bugün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakerelerin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Ukrayna için uzun vadeli güvenlik garantilerinin ayrıntılı olarak ele alındığını aktaran Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "Üçlü format yapıcı ve oldukça anlamlıydı.