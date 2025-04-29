Zelenskiy’den Ukrayna-Rusya savaşı açıklaması: “Toprak kaybetmeden kalıcı barış istiyoruz”

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi'nin 10. zirvesine video konferans yoluyla katıldı. Zirvedeki liderlere hitaben konuşan Zelenskiy, Üç Deniz Girişimi formatının sürmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İspanya ve Portekiz'de meydana gelen elektrik kesintilerine değinen Zelenskiy, bu tür sorunlara karşı ortak mücadele vermek için benzer formatların önemini vurguladı.

"UKRAYNA'NIN EŞSİZ BİR BİLGİ VE DENEYİMİ VAR"

Zelenskiy, enerji sorunları ve siber saldırılara karşı oldukça zengin bir tecrübeye sahip olduklarını belirterek "Ukrayna'nın eşsiz bilgi ve deneyimi var, bunları paylaşmaya hazırız. Özellikle enerjinin bölgemizde ilk hedeflerden biri olma ihtimalinin yüksek olduğu şu dönemde." ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan ülkelere, Rusya'dan gelebilecek olası tehlikelere karşı güvenlik alanında işbirliği çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ukrayna bunu, Üç Deniz formatında uygulamayı öneriyor." diye konuştu.