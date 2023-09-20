Zelenskiy’nin BM’deki sözleri krize neden oldu! Polonya, Ukrayna Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırdı

"TAHILDAN GERİLİM FİLMİ YAPTILAR"

Zelenskiy, 19 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Avrupa'daki bazı dostlarımızın siyasi tiyatroda dayanışmayı nasıl oynadıklarını, tahıldan gerilim filmi yaptıklarını görmek endişe verici." diyerek Macaristan, Polonya ve Slovakya'nın, Ukrayna tarım ürünlerinin ithalatına getirdiği kısıtlamalara göndermede bulunmuştu.

AB Komisyonu 15 Eylül'de Ukrayna'dan tahıl ve diğer tarım ürünlerinin tedarikine yönelik ambargoyu uzatmadı. Bunun ardından Macaristan, Polonya ve Slovakya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını tek taraflı olarak yasakladıklarını duyurdu.

Buna karşılık Kiev, Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından Polonya'ya Dünya Ticaret Örgütü nezdinde açılan davayı kabul etmediklerini belirterek, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum; eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.