Zelenskiy’nin eşi Beyaz Saray’da çiçeklerle karşılandı

Çeşitli temaslar için ABD'de bulunan Zelenska, Jill Biden ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi.

Zelenska'yı Başkan Biden ve eşi, Beyaz Saray'ın kapısında ellerinde Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerin yer aldığı bir buketle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Jill Biden ve Olena Zelenska, ikili görüşmeye geçti. Görüşme heyetinde, Jill Biden'a ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff da eşlik etti.

Jill Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Zelenska ile Anneler Günü'nde buluştuğunu belirterek, o gün birçok Ukraynalı anne ile bir araya gelme fırsatı yakaladığını belirtti.