Zelesnkiy üçlü müzakereleri değerlendirdi!

Görüşmeler sonucu 5 ay aradan sonra esir takasının tekrar yapılmasının mümkün olduğunu kaydeden Umerov, "Heyetler iki gün boyunca, ateşkesin uygulanması ve çatışmaların sona ermesinden sonraki sürecin izlenmesi de dahil olmak üzere hala çözülmemiş konular üzerinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler, ilgili başkentleri bilgilendirme ve önümüzdeki haftalarda üçlü görüşmelere devam etme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verdi.