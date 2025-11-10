Zelenskiy’den dikkat çeken açıklama: Trump’tan korkmuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'deki başkanlık sarayında, The Guardian gazetesine ABD ile ilişkilere dair açıklamada bulundu.

"Dünyadaki herkesin (ABD Başkanı Donald) Trump'tan korktuğunu" öne süren Zelenskiy, bu durumun kendisi için de geçerli olup olmadığı sorulduğunda, "hayır" cevabını verdi.

Zelenskiy, "Amerika ile düşman değiliz. Dostuz. Neden korkalım?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın da kendisi gibi halk tarafından seçildiğini belirten Zelenskiy, Amerikan halkının tercihine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin uzun yıllardır stratejik ortakları olduğunu ve iki ülkenin "derin ortak değerleri" paylaştığını ifade ederek, Trump ile ilişkilerini de "normal", "profesyonelce" ve "yapıcı" olarak nitelendirdi.