Zihin gücüyle çalışıyor

Alman
otomotiv devi Mercedes
, zihinle kontrol edilebilen bilim kurgu filmlerinden fırlayan yeni teknolojisini tanıttı. Mercedes-Benz, James Cameron
'ın meşhur "Avatar
" filminden esinlenerek geliştirdiği yeni otomobili Vision AVTR'yi geçtiğimiz ocak ayında görücüye çıkarmıştı. Vision AVTR sistemi, orta panele el koyulması ile nefes alma, kalp atışı düzenlerini tanımlayarak kontrol sağlanabilmesi ile dikkat çekmişti. IAA Mobility 2021 Fuarı
'nda tekrar görücüye çıkan otomobil, bu kez çok farklı bir teknolojiyle heyecan uyandırdı.
HEYECAN YAŞATTI
Sürücülerin düşüncelerini eyleme dönüştürecek elektrotlara sahip BCI başlığı ile gelen Vision AVTR için fiziksel bir harekete gerek yok. Yeni teknoloji, sürücülerin aracı kontrol etmek için düşünmek yerine, dijital gösterge tablosunda yer alacak noktalara bakmasıyla çalışıyor. BCI cihazının, nöronal aktiviteyi gerçek zamanlı olarak ölçebildiğini söyleyen şirket, ölçülen beyin dagalarının analiz edildiğini ve sürücünün hangi noktaya daha çok dikkat verdiğini tanımladığını belirtti. Mercedes'in ürettiği elektrikli otomobil olan Vision AVTR, şu anda yalnızca konsept olarak sergilendi. Gelecekte böyle bir otomobille karşılaşılır mı bilinmez ama otomobilin sahip olduğu tasarım, birçok kullanıcıyı şimdiden heyecanlandırdı.