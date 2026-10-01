Zimbabve’de helikopter kazası: 6 ölü

Zimbabve polisi, ülkenin doğusundaki Marondera kırsalında bir helikopterin düştüğünü bildirdi.

Olayda yaşamını yitiren 6 kişi arasında Zimbabveli iş insanlarından Wicknell Chivayo ile eşi Lucy Muteke'nin de bulunduğu belirtildi. Zimbabve Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, kaza yerindeki ilk incelemeye göre helikopterin yere çarpmasıyla yakıt sızıntısı olduğunu ve ardından yangın çıktığını kaydetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör