Zimbabve'de helikopter kazası: 6 ölü

Zimbabve’nin doğusunda bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve’de helikopter kazası: 6 ölü
DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Zimbabve polisi, ülkenin doğusundaki Marondera kırsalında bir helikopterin düştüğünü bildirdi.

Olayda yaşamını yitiren 6 kişi arasında Zimbabveli iş insanlarından Wicknell Chivayo ile eşi Lucy Muteke'nin de bulunduğu belirtildi. Zimbabve Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, kaza yerindeki ilk incelemeye göre helikopterin yere çarpmasıyla yakıt sızıntısı olduğunu ve ardından yangın çıktığını kaydetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!