Zimbabve’de kızamık salgını: 157 çocuk hayatını kaybetti

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, son bir haftada ülkede kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında iki kata varan artış yaşandığını kaydetti.

Bakan Mutsvangwa, bu ayın başından beri Zimbabve'de yaşları sıfır ila 15 olan 157 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısının sadece dört gün içinde 1036'dan 2 bin 56'ya yükseldiğini söyleyen Mutsvangwa bu duruma dini toplantıların neden olduğunu ileri sürdü.

Yaşamını yitirenlerin çoğunun kızamık aşısı olmayan çocuklar olduğunun altını çizen Mutsvangwa bu duruma karşı acil eylem planı hazırlığında olduklarını ifade etti.