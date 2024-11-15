Ziraat mühendisiydi fotoğrafçı oldu

Ziraat mühendisi Teberik Kölgeli (57) 1987'de başladığı mesleğine çocuklarına daha fazla vakit ayırmak için 2003 yılında ara verdi. Çocuklarıyla ilgilenirken bir yandan da kendine hobi edinmek isteyen 2 çocuk annesi mühendis, kursa giderek fotoğrafçılığı öğrendi. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Kültür Sanat Bölümü yöneticisi de olan Teberik Kölgeli, bir süre sonra kabuğuna sığmadı ve Vietnam, Hindistan, Etiyopya, Kenya, Küba, Meksika, Balkanlar ve birçok Avrupa ülkesinde yaşamın ve insanın fotoğrafını çekti. Çevresinin yoğun ısrarıyla açtığı sergi ilgi görünce motivasyonu artan Kölgeli, 2010'dan bu yana yurtiçi ve yurtdışında farklı kültürleri fotoğraflıyor. Kölgeli, "Çektiğim fotoğrafların tüketim toplumunun göremediklerini göstermek ve kitlelere tesir etmek için etkili bir araç olduğunu gördüm; bu da fotoğraf alanında kendimi geliştirmemin en büyük etmeni oldu" dedi.