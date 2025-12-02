Zirvede odak Türkiye: NATO’nun savunma geleceği Ankara’da şekillenecek

Türkiye, 7- 8 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklarını son sürat sürdürüyor.

Türkiye'nin dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolüyle üstlendiği Zirvede 'fark yaratacak' organizasyonlar için de düğmeye basıldı. Müttefiklerin savunma sanayi başta olmak üzere kabiliyetlerini geliştirme zorunluluğuna atıf yapılan dönemde düzenlenecek Ankara Zirvesi kapsamında bir Savunma Sanayii Forumu organize edilmesi planlanıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklere savunma sanayisi üretim seviyelerini yüksek tutma yönünde çağrı yapıyor. Bu kapsamda, savunma sanayi alanında yazdığı başarı destanıyla dünyada marka olan Türkiye'de yapılacak zirvede bu forum özel önem arz ediyor.

Zirve dahilinde ayrıca, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.