Zirvede odak Türkiye: NATO’nun savunma geleceği Ankara’da şekillenecek
Türkiye, 2026’da ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi için geri sayımı hızlandırıyor. Türkiye’nin yükselen savunma kapasitesi ve etkin diplomasi gücü, NATO’nun gelecek stratejilerine yön verecek.
Türkiye, 7- 8 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklarını son sürat sürdürüyor.
Türkiye'nin dünyada kabul gören etkin diplomasisi ve başat rolüyle üstlendiği Zirvede 'fark yaratacak' organizasyonlar için de düğmeye basıldı. Müttefiklerin savunma sanayi başta olmak üzere kabiliyetlerini geliştirme zorunluluğuna atıf yapılan dönemde düzenlenecek Ankara Zirvesi kapsamında bir Savunma Sanayii Forumu organize edilmesi planlanıyor.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklere savunma sanayisi üretim seviyelerini yüksek tutma yönünde çağrı yapıyor. Bu kapsamda, savunma sanayi alanında yazdığı başarı destanıyla dünyada marka olan Türkiye'de yapılacak zirvede bu forum özel önem arz ediyor.
Zirve dahilinde ayrıca, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
ANA SİLAH SİSTEMLERİNE YÜZDE 20 PAY
İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'nun asgari yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefine bağlı olarak, 2024 yılında bu konudaki taahhüdünü yüzde 2,13 seviyesinde gerçekleştirdi.
Türkiye ayrıca NATO Askeri Bütçesine katkıda sekizinci sıradan yedinci sıraya yükseldi. Sağlanan seviyenin kademeli bir şekilde artırılarak İttifakın planladığı hedef olan yüzde 5 oranına, 2035 yılına kadar ulaşılacağı değerlendiriliyor.
Savunma harcamaları içerisinde geleceğe yönelik yatırımları içeren Ana Silah Sistemleri Tedariki'ne ayrılan oran da istikrarlı bir biçimde yüzde 20 hedefinin üzerinde gerçekleşiyor.
NATO'NUN ÖRNEK MÜTTEFİKİ TÜRKİYE
Türkiye, NATO'nun güncellenen Deniz Komuta Kontrol Yapısında yer alan 5 adet Görev Gücü Komutanlığı görevinden 2'si üstleniyor.
Akdeniz ve Ege'de faaliyet gösteren NATO Daimi Deniz Görev Grubu ve NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2025 yılının ilk yarısında Türkiye tarafından komuta edildi.
Macaristan ve Bulgaristan'da kurulan İleri Kara Birliklerine birer Mekanize Piyade Bölüğü Slovakya'dakine Sivil Asker İş Birliği Timi ve Polonya'dakine ise Hava Savunma Kısmı ile katkıda bulunuluyor.
NATO Müttefik Mukabele Kuvveti Hava Komuta Kontrol Unsuru görevi; 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Eskişehir'de konuşlu Müşterek Kuvvet Hava Komutanlığı tarafından yürütülüyor.
Bu katkıların en önemlilerinden birisi olan Hava Polisliği kapsamında 2026 yılında Estonya ve 2027 yılında Romanya'ya intikal edilerek görev icra edilmesi planlandı.