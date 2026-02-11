Zirveden saldırı kararı mı çıkacak? Trump-Netanyahu görüşmesi başladı!

NETANYAHU GÖRÜŞMEYİ ÖNE ÇEKMİŞTİ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapmayı planladığı görüşme için Washington ziyaretini bir hafta öne çektiği belirtilmişti. İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme amacıyla erkene alındı. Beyaz Saray'da 11 Şubat'ta yapılacak görüşmenin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilecek yedinci temas olacağı, önceki görüşmelerin beşinin ABD'de, birinin ise İsrail'de yapıldığı belirtilmişti. İsrail yönetimi, İran ile yürütülen müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalmamasını, füze programı ile Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin de müzakere gündemine dahil edilmesini istiyor. Ancak Umman'da yapılan ABD-İran görüşmelerinin ilk turunun ardından İsrail'in, Trump yönetiminin Tel Aviv'in taleplerine ne ölçüde bağlı kalacağı konusunda tereddüt yaşadığı ifade ediliyor.

ARAKÇİ: "NETANYAHU'NUN AKLINDA SAVAŞTAN BAŞKA SEÇENEK YOK" İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today'e (RT) verdiği röportajda ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la acil görüşme gerçekleştirmesinin "müzakerelerin iyi gittiğine işaret ettiği" yönündeki değerlendirmeye yanıt veren Arakçi, "Onun (Netanyahu) barışı sevmediği ve savaş yanlısı olduğu çok açık. Sadece son iki yılda bölgemizde 7 ülkeye saldırdı. İnanabiliyor musunuz? Son saldırı Katar'a oldu. Katar, ABD'nin müttefiki ve Batı'nın da yakın ilişkide olduğu bir ülke. Bu nedenle Netanyahu'nun aklında savaştan başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.