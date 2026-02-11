Zirveden saldırı kararı mı çıkacak? Trump-Netanyahu görüşmesi başladı!
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme başladı. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesi İran olurken, dikkatler buradan çıkacak sonuca kilitlendi. Netanyahu’nun ise bu toplantıyı Trump’ın alacağı sürpriz kararlardan ötürü öne çektiği bildirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında planlanan görüşme Beyaz Saray'da başladı. Yapılan toplantının ana gündem maddesi İran olurken, tüm dünyanın dikkati buradan çıkacak karara çevrildi.
TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD temasları kapsamında başkent Washington'daki konukevi Blair House'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı belirtilirken, Witkoff ve Kushner'ın, geçen hafta cuma günü Umman'da İran ile yaptıkları dolaylı müzakerelerin ilk turu hakkında Netanyahu'ya bilgi verdiği kaydedildi.
GAZZE KURULU ÜYELİĞİNE İMZA ATTI
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.