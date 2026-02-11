Zirveden saldırı kararı mı çıkacak? Trump-Netanyahu görüşmesi başladı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme başladı. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin ana gündem maddesi İran olurken, dikkatler buradan çıkacak sonuca kilitlendi. Netanyahu’nun ise bu toplantıyı Trump’ın alacağı sürpriz kararlardan ötürü öne çektiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında planlanan görüşme Beyaz Saray'da başladı. Yapılan toplantının ana gündem maddesi İran olurken, tüm dünyanın dikkati buradan çıkacak karara çevrildi.

TRUMP'IN ÖZEL TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD temasları kapsamında başkent Washington'daki konukevi Blair House'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede bölgesel meselelerin masaya yatırıldığı belirtilirken, Witkoff ve Kushner'ın, geçen hafta cuma günü Umman'da İran ile yaptıkları dolaylı müzakerelerin ilk turu hakkında Netanyahu'ya bilgi verdiği kaydedildi.

GAZZE KURULU ÜYELİĞİNE İMZA ATTI

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.

NETANYAHU GÖRÜŞMEYİ ÖNE ÇEKMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapmayı planladığı görüşme için Washington ziyaretini bir hafta öne çektiği belirtilmişti. İsrail basınına göre, daha önce 18 Şubat'ta yapılması planlanan ziyaret, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme amacıyla erkene alındı. Beyaz Saray'da 11 Şubat'ta yapılacak görüşmenin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana iki lider arasında gerçekleştirilecek yedinci temas olacağı, önceki görüşmelerin beşinin ABD'de, birinin ise İsrail'de yapıldığı belirtilmişti. İsrail yönetimi, İran ile yürütülen müzakerelerin yalnızca nükleer programla sınırlı kalmamasını, füze programı ile Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin de müzakere gündemine dahil edilmesini istiyor. Ancak Umman'da yapılan ABD-İran görüşmelerinin ilk turunun ardından İsrail'in, Trump yönetiminin Tel Aviv'in taleplerine ne ölçüde bağlı kalacağı konusunda tereddüt yaşadığı ifade ediliyor.

ARAKÇİ: "NETANYAHU'NUN AKLINDA SAVAŞTAN BAŞKA SEÇENEK YOK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Russia Today'e (RT) verdiği röportajda ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la acil görüşme gerçekleştirmesinin "müzakerelerin iyi gittiğine işaret ettiği" yönündeki değerlendirmeye yanıt veren Arakçi, "Onun (Netanyahu) barışı sevmediği ve savaş yanlısı olduğu çok açık. Sadece son iki yılda bölgemizde 7 ülkeye saldırdı. İnanabiliyor musunuz? Son saldırı Katar'a oldu. Katar, ABD'nin müttefiki ve Batı'nın da yakın ilişkide olduğu bir ülke. Bu nedenle Netanyahu'nun aklında savaştan başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.

"ABD'Yİ İRAN'LA SAVAŞA SÜRÜKLEMEK İÇİN HER YOLU DENEDİ"

Netanyahu'nun ABD'yi İran'la savaşa çekmeye çalıştığını savunan Arakçi, "Herkesin bunu görmesi lazım. Netanyahu şimdiye kadar ABD'yi İran'la savaşa sürüklemek için her yolu denedi. Bunu başardığında ise ortaya bir felaket çıktı. Sonuçta onlar kaybetti. Aynı başarısız senaryoyu yeniden denerlerse sonuç değişmez" şeklinde konuştu.

