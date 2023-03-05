Ziyad en-Nahale seçildi yeniden Filistin İslami Cihad Hareketi’nin Genel Sekreterliğine seçildi

İslami Cihad Politbüro Üyesi Ahmed el-Mudellel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hareketin 4 yıllık yeni dönemi için gerçekleştirilen seçimlerinin tamamlandığını belirtti.

Nahale'nin ikinci dönem için yeniden Hareketin Genel Sekreteri olarak seçildiğini aktaran Mudellel, görev süresinin 2027'ye kadar devam edeceğini kaydetti.

Seçimlerde ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'ni temsil etmek üzere 5 üyenin; Filistin dışındakileri temsil için ise 4 üyenin seçildiğini aktaran Mudellel, Genel Sekreter'in daha sonra iki politbüro üyesi atayacağını ve Şura Konseyi için de ayrıca bir seçim yapılacağını söyledi.

Ziyad en-Nahale, Ramazan Abdullah Şallah'ın ardından Eylül 2018'de Hareketin Genel Sekreteri seçilmişti.