Ziyaret olumlu, belge mesnetsiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz ay sonunda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile Ankara'da bir araya geldi. Bu görüşmede Türkiye'nin aday ülke statüsüne atıf yapılarak Türkiye-AB ilişkilerinin hızla değişen jeopolitik ortamda bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesindeki stratejik değeri vurgulandı. Mevcut işbirliğine ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerini daha da güçlendirecek adımlar atma yönündeki ortak kararlılık ifade edildi. Olumlu geçen bu ziyaret ve Türkiye'nin etkisiyle "NATO'ya devam" kararı çıkan Ankara zirvesinin ardından gelen bu belge AB'nin geleceği yerine bazı ülkelerin iç politika mevzularının AB'ye rezerv koyduğunun ispatı oldu.