Zulme karşılık Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

Ramazan ayı boyunca İsrail zulmünden kurtulamayan Filistinliler, ramazanın üçüncü cumasını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Aksa'ya gelen binlerce Filistinli, İsrail askeri noktalarında izdiham oluşturdu. Namazdan önce bir Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin üzerine çıkarak Filistin bayrağı astı. Namaz sonrası binlerce kişilik Filistinli gruplar, İsrail'in işgali aleyhine slogan attı.İsrail polisi ise Aksa'nın avlusundaki her yaştan insanın bulunduğu cemaate İHA ile göz yaşartıcı gaz bombası attı. Onlarca kişi yaralandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaklaşık 150 bin kişinin cuma namazını Aksa'da kıldığını belirtti. İsrail polisi dün sabah namazından sonra da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etti.ABD yönetimi, terör örgütü YPG/PKK'nın adını zikretmeden, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) ofislerine yapılan saldırılardan "derin endişe duyduğunu" açıkladı. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ENKS ofislerine yönelik saldırılar kınandı. Terör örgütü YPG/PKK, önceki gün Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde ENKS ofisini basarak ateşe vermişti. ENKS açıklamasında, "PYD'nin halkımıza karşı yürüttüğü korkutma politikası, bize karşı güç kullanan bu örgüte destek olan koalisyon güçleri ve ABD'nin gözü önünde yaşanıyor" ifadesine yer verildi.