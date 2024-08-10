‘Zulmü Fırçala’ etkinliği Esenler’de

Esenler Belediyesi, İlhami Atalay ve ekibinin siyonist İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekmek amacıyla başlattığı "Zulmü Fırçala" etkinliğinin 308. gününe ev sahipliği yaptı. Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'da katıldı. 8-16 yaş aralığındaki öğrenciler, İlhami Atalay ve ekibi önderliğinde zulme karşı sessiz kalmayarak fırça darbeleriyle Filistinli kardeşlerine destek oldular. Farklı resim teknikleri kullanarak yapılan Filistin konulu çalışmalar büyük beğeni topladı. Göksu, "Sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.