Zulmün tanığı SABAH'a konuştu: "Gazze'de her yer ölüm kokuyor"

Günlerdir Filistin'in Gazze kenti, İsrail savaş uçakları tarafından acımasızca bombalanıyor. 45 kilometrekarelik bir alanda yaşayan bir milyonu aşkın insan, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta denilmeden hedef oluyor. Bölgede süren çatışma ortamından sağ çıkmayı başararak Türkiye'ye gelen Süher M. Gazze'deki acıyı anlattı.
AÇLIK VE SUSSUZLUK YAŞANIYOR
Gazze'de her şeyin yerle bir olduğunu anlatan Süher M. "Şu an tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu bir soykırım. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar düşünülmeden vuruluyor. Ve hatta uyarılmadan evlerini yıkıyorlar. Taş taş üstünde kalmadı. Mahalleler yerle bir edildi. Açlık ve susuzluk yaşanıyor. İnsanı yardımlara ulaşılamıyor. Hastanelerin önü ve ambulanslar bombalanıyor. Sargı bezi bile bulamıyorlar. 13 gazeteci hayatını kaybetti. Bölgeden haber alınmasını da engellemeye çalışıyorlar." dedi.
BİR ŞEHİR YOK EDİLMEK İSTENİYOR
İsrail'in temel amacının Gazze'yi işgal etmek olduğunu kaydeden Süher M. "İsrail'in amacı Gazze halkını temizleyerek ve sündürerek bölgeyi ele geçirmek. Kontrolden çıkan bir canilik yapıyorlar. Yaptıklarını da türlü bahanelerle meşrulaştırmış durumdalar. Ve hiç kimseden ses çıkmıyor. Kimseyi ayırt etmeden tüm sivillere yönelik tüm dünyanın gözleri önünde cinayet işliyorlar. Ve biz bu zulme şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.
ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR
Dünyanın sessizliğine dikkat çeken Süher M. "Size bir tokat atılsa tepkisiz kalabilir misiniz? Filistin'in direniş hakkı meşrudur. Bu halk göz göre göre tüm dünyanın gözü önünde öldürülüyor. Enkaz altında kalan insanların cesetlerine bile ulaşılmış değil. Her yer ölüm kokuyor. Ben size sorayım, Daha kaç kişinin ölmesi kaç halkın yok edilmesi kaç binlerim ölmesi gerek dünyanın gözünü açması için?" ifadelerini kullandı.
SEVDİKLERİMİZE ZARAR GELMESİ BİZİ ÜZER
Bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Süher M. "Bombardıman esnasında insan ölümden korkmuyor. Şahsi olarak çünkü hep yaşadığımız için alışkınız. Sevdiklerimize zarar gelmesi bizi üzer. Ama anlık seslerde ürküyoruz ve uyku uyumak imkansız. Başınıza her an bomba düşebilir ve neler olabileceğini hayal edemiyorsunuz." açıklamasında bulundu.