Zulmün tanığı SABAH'a konuştu: "Gazze'de her yer ölüm kokuyor"

BİR ŞEHİR YOK EDİLMEK İSTENİYOR

İsrail'in temel amacının Gazze'yi işgal etmek olduğunu kaydeden Süher M. "İsrail'in amacı Gazze halkını temizleyerek ve sündürerek bölgeyi ele geçirmek. Kontrolden çıkan bir canilik yapıyorlar. Yaptıklarını da türlü bahanelerle meşrulaştırmış durumdalar. Ve hiç kimseden ses çıkmıyor. Kimseyi ayırt etmeden tüm sivillere yönelik tüm dünyanın gözleri önünde cinayet işliyorlar. Ve biz bu zulme şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.

ENKAZ ALTINDA İNSANLAR VAR

Dünyanın sessizliğine dikkat çeken Süher M. "Size bir tokat atılsa tepkisiz kalabilir misiniz? Filistin'in direniş hakkı meşrudur. Bu halk göz göre göre tüm dünyanın gözü önünde öldürülüyor. Enkaz altında kalan insanların cesetlerine bile ulaşılmış değil. Her yer ölüm kokuyor. Ben size sorayım, Daha kaç kişinin ölmesi kaç halkın yok edilmesi kaç binlerim ölmesi gerek dünyanın gözünü açması için?" ifadelerini kullandı.